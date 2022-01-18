Survivor Batuhan Yarışmadan Çekildi, Bu Hafta Eleme Yok! Başına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi! “Acil Bir Şekilde…” Hüngür Hüngür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya iddialara göre yarışmadan çekildi ve bu hafta elemenin olmayacağı ortaya çıktı! Başına gelen belayla birlikte şok açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya, “Acil bir şekilde…” ifadesiyle başlayan sözlerine şok açıklamalarda devam etti! İşte Batuhan Karacakaya’nın çekileceği yönünde yaptığı açıklama!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da fırtına gibi esen Survivor All Star Batuhan Karacakaya, yarışmada duruşuyla yeniden takdirleri aldı. Her paylaşımı olay yaratan başarılı ismin dengeleri değiştirmesi ise çekildiği yönünde çıkan iddialarla oldu! Peki, Survivor Batuhan yarışmadan ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.