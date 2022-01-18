Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Oca 2022 - 16:12

Survivor Batuhan Yarışmadan Çekildi, Bu Hafta Eleme Yok! Başına Gelen Bela Her Şeyi Bitirdi! “Acil Bir Şekilde…” Hüngür Hüngür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya iddialara göre yarışmadan çekildi ve bu hafta elemenin olmayacağı ortaya çıktı! Başına gelen belayla birlikte şok açıklamalarda bulunan Batuhan Karacakaya, “Acil bir şekilde…” ifadesiyle başlayan sözlerine şok açıklamalarda devam etti! İşte Batuhan Karacakaya’nın çekileceği yönünde yaptığı açıklama!