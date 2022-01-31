Aşkını Unutmakta Zorlanan Burçlar Hangisidir? İşte Ayrılırken Salya sümük ağlayan O Burçlar

Herkesin acı eşiğinin aynı olmadığı kabul edilmiş bir gerçek olsa da bazı insanların, geçmeyecek olan yaralara sahip oluyor olması, çevrelerindeki insanları da üzebiliyor. Söz konusu derin yaralar olduğunda ise, burçların kişilere sağladığı karakteristik özellikler, hemen devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanlarının yüreğinde açılan kocaman boşluklar kolay kolay kapanmıyor.

Öte yandan acısı asla geçmeyen o yaralara sahip olan burçları görenler, asla şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burcun yüreğinde kocaman bir boşluk var? İşte acısı geçmeyen yaralara sahip olan burçlar…