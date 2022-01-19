- 19 Oca 2022 - 00:18

En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar

Herkesin acı eşiğinin aynı olmadığı kabul edilmiş bir gerçek olsa da bazı insanların, geçmeyecek olan yaralara sahip oluyor olması, çevrelerindeki insanları da üzebiliyor. Söz konusu derin yaralar olduğunda ise, burçların kişilere sağladığı karakteristik özellikler, hemen devreye giriyor. Sizde yüreğinde kocaman bir boşluk yaşayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Herkesin acı eşiğinin aynı olmadığı kabul edilmiş bir gerçek olsa da bazı insanların, geçmeyecek olan yaralara sahip oluyor olması, çevrelerindeki insanları da üzebiliyor. Söz konusu derin yaralar olduğunda ise, burçların kişilere sağladığı karakteristik özellikler, hemen devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanlarının yüreğinde açılan kocaman boşluklar kolay kolay kapanmıyor. Öte yandan acısı asla geçmeyen o yaralara sahip olan burçları görenler, asla şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burcun yüreğinde kocaman bir boşluk var? İşte acısı geçmeyen yaralara sahip olan burçlar…

19 Oca 2022 - 00:18 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar mask
En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar... mask
Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar...
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları... mask
Benim Burcum hangi Renk? İşte Dolaplarında Olması Gereken Burç renkleri ve Anlamları...
Kas Yapısı Üçgen Vücutlu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızların Aklını Kaslarıyla Alabilecek O Burçlar… mask
Kas Yapısı Üçgen Vücutlu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kızların Aklını Kaslarıyla Alabilecek O Burçlar…
Ankara'daki En İyi Üniversiteler Hangileridir? Ankara'da Kaç Tane Vakıf Ve Devlet Üniversiteleri Vardır? İşte 2022 Ankara Üniversite Hayatı... mask
Ankara'daki En İyi Üniversiteler Hangileridir? Ankara'da Kaç Tane Vakıf Ve Devlet Üniversiteleri Vardır? İşte 2022 Ankara Üniversite Hayatı...
Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Coşkun Sabah'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Bülent Ersoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status