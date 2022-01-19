En zor unutan Burçlar Hangisidir? İşte En çok acı çeken o burçlar
Herkesin acı eşiğinin aynı olmadığı kabul edilmiş bir gerçek olsa da bazı insanların, geçmeyecek olan yaralara sahip oluyor olması, çevrelerindeki insanları da üzebiliyor. Söz konusu derin yaralar olduğunda ise, burçların kişilere sağladığı karakteristik özellikler, hemen devreye giriyor. Sizde yüreğinde kocaman bir boşluk yaşayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin acı eşiğinin aynı olmadığı kabul edilmiş bir gerçek olsa da bazı insanların, geçmeyecek olan yaralara sahip oluyor olması, çevrelerindeki insanları da üzebiliyor. Söz konusu derin yaralar olduğunda ise, burçların kişilere sağladığı karakteristik özellikler, hemen devreye giriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanlarının yüreğinde açılan kocaman boşluklar kolay kolay kapanmıyor. Öte yandan acısı asla geçmeyen o yaralara sahip olan burçları görenler, asla şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burcun yüreğinde kocaman bir boşluk var? İşte acısı geçmeyen yaralara sahip olan burçlar…
19 Oca 2022 - 00:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.