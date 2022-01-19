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19 Oca 2022 - 00:18

Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın kız kardeşini görenler tanıyamadı! Birbirlerinden ayırt etmeleri zor olan iki ismin gülüşleri bile resmen aynı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın aynısı olan Kübra Açıl’ın ise Acun Ilıcalı’nın yeni kız arkadaşını delirteceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, neler oluyor?