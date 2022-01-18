- 18 Oca 2022 - 16:38 G: 18 Oca 2022 - 16:57

Şeyma Subaşı’nın Kardeşini Görenler Tanıyamadı! Böyle Bir Benzerlik Yok, Gülüşleri Bile Aynı! Acun Ilıcalı’nın Kız Arkadaşı Delirecek!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın kız kardeşini görenler tanıyamadı! Birbirlerinden ayırt etmeleri zor olan iki ismin gülüşleri bile resmen aynı! Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın aynısı olan Kübra Açıl’ın ise Acun Ilıcalı’nın yeni kız arkadaşını delirteceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlamak adına
Panorama ekibine katılan Kübra Açıl, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Survivor All Star yarışmasıyla bir bağlantısı olmamasına rağmen Panorama ekibinde bulunması torpil iddialarını artırmıştı. Acun Ilıcalı’nın eski baldızı olan Kübra Açıl’ın halini görenler ise şok içerisinde kaldı! İşte Şeyma Subaşı’nın adeta ikizi olan Kübra Açıl…

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18 Oca 2022 - 16:38 Ankara- Yaşam

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