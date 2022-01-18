Masterchef Dilara Başaran Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Kış Aylarını Isıttı, Alev Alev Yaktı! Sergen Özen’le Biten Aşkından Sonra… “Kadın Be!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te adını duyuran başarılı isim, akıllarda kalmıştı. Hem performansıyla, hem başarısıyla gönüllerde şampiyon olan Dilara Başaran, Sergen Özen’le olan aşk iddialarına ise başlamadan nokta koymuştu. Yarışma sonrasında yapmış olduğu açıklamayla “Sergen benim çok yakın arkadaşım. Herhangi bir şekilde bir aşk yok” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra ise Tahsin’le adeta sarmaş dolaş paylaşım yapmış ve aşk iddialarının artmasına neden olmuştu. Şimdi ise bikinili bir paylaşım yaparak; nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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