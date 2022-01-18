- 18 Oca 2022 - 17:06 G: 18 Oca 2022 - 17:26

Masterchef Dilara Başaran Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Kış Aylarını Isıttı, Alev Alev Yaktı! Sergen Özen’le Biten Aşkından Sonra… “Kadın Be!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara Başaran, bikinisiyle yakıp yıktı! Kış aylarını ısıtan isim, alev alev yaktı! Sergen Özen’le başlamadan biten aşkının ardından böyle bir paylaşım yapması ise “Kadın be!” yorumlarına neden oldu! Güzelliğiyle bir kez daha gönülleri çalan Dilara Başaran, bikinisiyle ve fiziğiyle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te adını duyuran başarılı isim, akıllarda kalmıştı. Hem performansıyla, hem başarısıyla gönüllerde şampiyon olan Dilara Başaran, Sergen Özen’le olan aşk iddialarına ise başlamadan nokta koymuştu. Yarışma sonrasında yapmış olduğu açıklamayla “Sergen benim çok yakın arkadaşım. Herhangi bir şekilde bir aşk yok” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra ise Tahsin’le adeta sarmaş dolaş paylaşım yapmış ve aşk iddialarının artmasına neden olmuştu. Şimdi ise bikinili bir paylaşım yaparak; nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

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Masterchef Dilara Başaran Bikinisiyle Yaktı Yıktı! Kış Aylarını Isıttı, Alev Alev Yaktı! Sergen Özen’le Biten Aşkından Sonra… “Kadın Be!” mask
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