18 Oca 2022 - 17:27 Güncelleme: 18 Oca 2022 - 17:41
Alişan’dan Yürek Sızlatan Açıklama! Ölümün 12. Gününde Başına Gelen… “Yazıklar Olsun” Sosyal Medya Kaynadı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürek sızlatan açıklama geldi. Kardeşinin ölümünün 12. Gününde başına gelen “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. Sosyal medyayı kaynatan bu durum ise gündemin konusu oldu. Peki, Alişan nasıl bir açıklamada bulundu?
Geçtiğimiz aylarda koronavirüsten dolayı hayata gözlerini kapatan Selçuk Tektaş, kardeşi Alişan’ı zor günlere bırakmıştı. Uzun bir süre sessiz kalan Alişan, yeni yeni hayata dönerken; zor günlerde başına gelen o olayı ise aktardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.