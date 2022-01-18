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18 Oca 2022 - 17:27

Alişan’dan Yürek Sızlatan Açıklama! Ölümün 12. Gününde Başına Gelen… “Yazıklar Olsun” Sosyal Medya Kaynadı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürek sızlatan açıklama geldi. Kardeşinin ölümünün 12. Gününde başına gelen “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. Sosyal medyayı kaynatan bu durum ise gündemin konusu oldu. Peki, Alişan nasıl bir açıklamada bulundu?