Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Oca 2022 - 11:16

Masterchef Hasan Yasak Elma’yla El Sıkıştı! Gümbür Gümbür Geliyor, Karakteri Ortaya Çıktı! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düştü. Yeni projesi ortaya çıkan başarılı yarışmacının Yasak Elma dizisinde rol alacağı gündeme bomba gibi düştü. Anlaşmalar yapılırken; karakteri de şok etkisi yarattı. Hayranlarından ağız dolusu “Yok artık” yorumlarını alan Hasan Biltekin, gündemin ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…