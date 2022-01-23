- 23 Oca 2022 - 11:16

Masterchef Hasan Yasak Elma’yla El Sıkıştı! Gümbür Gümbür Geliyor, Karakteri Ortaya Çıktı! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düştü. Yeni projesi ortaya çıkan başarılı yarışmacının Yasak Elma dizisinde rol alacağı gündeme bomba gibi düştü. Anlaşmalar yapılırken; karakteri de şok etkisi yarattı. Hayranlarından ağız dolusu “Yok artık” yorumlarını alan Hasan Biltekin, gündemin ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında şampiyon olamayan ama kupayı Eren Kaşıkçı ile kaldıran Hasan Biltekin, gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışma bitimi normal hayatına dönen Hasan Biltekin, gündeme Yasak Elma dizisiyle düştü. Daha öncede Aşk ve Mavi gibi ekran hayatı uzun süren dizide bulunan Hasan Biltekin, müjdeli haberi duyurdu! Peki, neler oluyor?

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23 Oca 2022 - 11:16 Ankara- Yaşam

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