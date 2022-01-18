Masterchef Hasan’ın Yeni Projesi Belli Oldu! Yasak Elma Dizisiyle Anlaşmalar Yapıldı! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düştü. Yeni projesi ortaya çıkan başarılı yarışmacının Yasak Elma dizisinde rol alacağı gündeme bomba gibi düştü. Anlaşmalar yapılırken; karakteri de şok etkisi yarattı. Hayranlarından ağız dolusu “Yok artık” yorumlarını alan Hasan Biltekin, gündemin ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında şampiyon olamayan ama kupayı Eren Kaşıkçı ile kaldıran Hasan Biltekin, gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışma bitimi normal hayatına dönen Hasan Biltekin, gündeme Yasak Elma dizisiyle düştü. Daha öncede Aşk ve Mavi gibi ekran hayatı uzun süren dizide bulunan Hasan Biltekin, müjdeli haberi duyurdu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.