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18 Oca 2022 - 17:56

Masterchef Hasan’ın Yeni Projesi Belli Oldu! Yasak Elma Dizisiyle Anlaşmalar Yapıldı! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düştü. Yeni projesi ortaya çıkan başarılı yarışmacının Yasak Elma dizisinde rol alacağı gündeme bomba gibi düştü. Anlaşmalar yapılırken; karakteri de şok etkisi yarattı. Hayranlarından ağız dolusu “Yok artık” yorumlarını alan Hasan Biltekin, gündemin ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…