- 18 Oca 2022 - 18:32 G: 18 Oca 2022 - 18:46

Arka Sokaklar Dizisinden Hem Rıza Baba, Hem Mesut Ayrılıyor! Yerlerine Gelecek İsimler Bile Ortaya Çıktı! Akıllar Darmaduman…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da hem Rıza Baba’nın hem de Mesut Komiserin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Yerlerine gelecek isimler ise Arka Sokaklar dizisini yerle bir ederken; akıllarda darmaduman oldu. Yılbaşından önceki bölümlerinde ve yeni bölümleriyle seyirciye şok etkisi yaratan Arka Sokaklar dizisi, ağızların bir kez daha açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Zafer Ergin ve Oya Akar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi televizyon dünyasının en uzun soluklu dizileri arasında yerini alıyordu. Yaklaşık olarak 16 yıldır evlere dahil olan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser ve Rıza Baba arasında çıkan sorunlar ise seyircide akılları darmaduman etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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18 Oca 2022 - 18:32 Ankara- Yaşam

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