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18 Oca 2022 - 18:32

Arka Sokaklar Dizisinden Hem Rıza Baba, Hem Mesut Ayrılıyor! Yerlerine Gelecek İsimler Bile Ortaya Çıktı! Akıllar Darmaduman…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da hem Rıza Baba’nın hem de Mesut Komiserin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Yerlerine gelecek isimler ise Arka Sokaklar dizisini yerle bir ederken; akıllarda darmaduman oldu. Yılbaşından önceki bölümlerinde ve yeni bölümleriyle seyirciye şok etkisi yaratan Arka Sokaklar dizisi, ağızların bir kez daha açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?