- 18 Oca 2022 - 18:54 G: 18 Oca 2022 - 19:12

Survivor All Star Nisa Bölükbaşı’nın Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Duyurdu, 3 İsimle Aşka Karışmıştı… Karar Çıktı, Depremler Yarattı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Nisa Bölükbaşı’nın üzeri çizildi! Acun Ilıcalı duyurusunu yaparken; Nisa Bölükbaşı hayranları ise adeta yıkıldı. İsmi 3 kişiyle aşk dedikodularına karışan başarılı yarışmacı için karar resmen çıktı. Depremler yaratan bu durum ise nefeslerin kesilmesine neden oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yılında sempatik ve sevecen tavırlarıyla akıllara kazınan Nisa Bölükbaşı dengeleri değiştirmek için Survivor All Star’da bulunmuştu. Kadroda olan isim adaya girer girmez büyük bir belayla karşılaşmıştı. Yarışmada bulunamayacağı ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı’nın koronavirüse yakalandığını ilk iddia eden kişi ise Ata Benli olmuştu. Acun Medya ise Nisa Bölükbaşı’na yarışmanın fragmanlarında yer vermemişti. Şimdi ise skandal bir olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2022 - 18:54 Ankara- Yaşam

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