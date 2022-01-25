- 25 Oca 2022 - 21:22

Alişan’ın Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi… Görenler Şok Oldu! Ceketinin Düğmelerini Açıp…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan sütyensiz pozlar! Göğüs dekoltesi vererek; güzelliğini belli eden oyuncunun paylaşımını görenler ise alev alev yandı. Blazer ceketinin altına iç çamaşırı giymeyen güzel oyuncu; gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulan Buse Varol’un daha sonra ise başka bir yapımda yer alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni dizisi için bambaşka birisine dönene başarılı oyuncudan bu seferde sütyensiz pozlar geldi. İşte Buse Varol’dan gelen alev alev yakıcı pozlar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Oca 2022 - 21:22 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Meraklı kişi - İşsizsiniz ha hep yalan haber hep yalan ????

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 19 Ocak 20:25

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kendisine Önem Vermeyen Burçlar Hangisidir? İşte Motivasyon Düşük O Burçlar… mask
Kendisine Önem Vermeyen Burçlar Hangisidir? İşte Motivasyon Düşük O Burçlar…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ocak 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları mask
Evidea, Ankara’ya üçüncü mağazasını açıyor! İşte Ankara Evidea Mağazaları
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022 mask
2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun! İşte En popüler oyunlar 2022
Sürekli Evi Terk Eden Burçlar Hangisidir? İşte Anksiyete Bozukluğu Yaşayan O Burçlar… mask
Sürekli Evi Terk Eden Burçlar Hangisidir? İşte Anksiyete Bozukluğu Yaşayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status