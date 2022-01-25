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25 Oca 2022 - 21:22

Alişan’ın Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi… Görenler Şok Oldu! Ceketinin Düğmelerini Açıp…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan sütyensiz pozlar! Göğüs dekoltesi vererek; güzelliğini belli eden oyuncunun paylaşımını görenler ise alev alev yandı. Blazer ceketinin altına iç çamaşırı giymeyen güzel oyuncu; gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…