- 19 Oca 2022 - 09:27 G: 19 Oca 2022 - 09:31

Alişan’ın Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi… Her Şeyi Belli Oldu, Görenler Yandı! Ceketinin Düğmelerini Açıp…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan sütyensiz pozlar! Göğüs dekoltesi vererek; güzelliğini belli eden oyuncunun paylaşımını görenler ise alev alev yandı. Blazer ceketinin altına iç çamaşırı giymeyen güzel oyuncu; gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulan Buse Varol’un daha sonra ise başka bir yapımda yer alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni dizisi için bambaşka birisine dönene başarılı oyuncudan bu seferde sütyensiz pozlar geldi. İşte Buse Varol’dan gelen alev alev yakıcı pozlar…

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19 Oca 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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