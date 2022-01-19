ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 19 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da yaşanılan su altyapısı çalışmaları, etkisini bugün de sürdürüyor. Bir süredir hafta boyunca gerçekleştirilen su altyapısı çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşayan başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 19 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 19 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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