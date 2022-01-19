19 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 19 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yurdun çeşitli noktalarında gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları Ankara’da da gerçekleştiriliyor. Bir süredir devam eden elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmalarının elektrik kesintileri ortaya çıkarıp, çıkarmayacağını merak eden başkentliler, konuyla ilgili bilgi alabilmek için EDAŞ’ı takip ediyor. Peki, 19 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 19 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…