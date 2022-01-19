- 19 Oca 2022 - 09:47 G: 19 Oca 2022 - 09:50

19 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 19 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Yurdun çeşitli noktalarında gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmaları Ankara’da da gerçekleştiriliyor. Bir süredir devam eden elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmalarının elektrik kesintileri ortaya çıkarıp, çıkarmayacağını merak eden başkentliler, konuyla ilgili bilgi alabilmek için EDAŞ’ı takip ediyor. Peki, 19 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 19 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

19 Oca 2022 - 09:47 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı? Ankara’da 19 Ocak 2022 Kar Tatili Var Mı? Ankara Valiliği'nin Kararı Ne Oldu? mask
Ankara’da Okullar Tatil Olacak Mı? Ankara’da 19 Ocak 2022 Kar Tatili Var Mı? Ankara Valiliği'nin Kararı Ne Oldu?
Ankara'da Hangi Üniversiteler Var? Ankara'da Kaç Tane Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Vardır? mask
Ankara'da Hangi Üniversiteler Var? Ankara'da Kaç Tane Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Vardır?
18 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
18 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
17 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
17 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Torku Satış Mağazaları Nerede Var? Ankara Torku Satış Mağazaları Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Ne Kadar, Ucuz Mu? mask
Ankara Torku Satış Mağazaları Nerede Var? Ankara Torku Satış Mağazaları Ayçiçek Yağı, Şeker, Un Ne Kadar, Ucuz Mu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
15 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
19 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
19 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Alişan’ın Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi… Her Şeyi Belli Oldu, Görenler Yandı! Ceketinin Düğmelerini Açıp… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi… Her Şeyi Belli Oldu, Görenler Yandı! Ceketinin Düğmelerini Açıp…
Serdar Ortaç Açıklamasıyla Herkesi Şoka Soktu! Eski Eşine de, Sevgilisine de verdi veriştirdi… “Yok Artık” Instagram Ayağa Kalktı, Twitter Karıştı! mask
Serdar Ortaç Açıklamasıyla Herkesi Şoka Soktu! Eski Eşine de, Sevgilisine de verdi veriştirdi… “Yok Artık” Instagram Ayağa Kalktı, Twitter Karıştı!
Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…” mask
Survivor’da Kavga, Tehditler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı Gördüklerine Şaştı Kaldı! Instagram İnledi… “Haddini Bildirecek…”
Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi mask
Kırmızı Et Fiyatlarına Gelen Zam Merak Uyandırdı! Yeni Et Fiyatlarını Görenler Şaştı Kaldı! İşte 2022 Güncel Et Fiyatları Listesi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status