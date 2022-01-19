19 Oca 2022 - 09:56 Güncelleme: 19 Oca 2022 - 10:03
Survivor Atakan ve Sercan’dan Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı Önünde Rezil Rüsva Etti… Kıvılcımlar Patladı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Atakan ve Sercan sözleriyle adeta birbirine yumruk yumruğa girdi. Acun Ilıcalı’nın önünde Sercan’ı rezil rüsva edeceği konuşulan Avatar Atakan, kıvılcımları patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın son bölümünde sürgün adasına giden yarışmacılar kısa bir süreliğine bile olsa yarışmaya yeniden katıldı. O sırada Sercan ise skandal sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.