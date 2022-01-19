Survivor Atakan ve Sercan’dan Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı Önünde Rezil Rüsva Etti… Kıvılcımlar Patladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın son bölümünde sürgün adasına giden yarışmacılar kısa bir süreliğine bile olsa yarışmaya yeniden katıldı. O sırada Sercan ise skandal sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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