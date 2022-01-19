- 19 Oca 2022 - 10:44 G: 19 Oca 2022 - 10:56

Survivor Batuhan’ın Sevgilisini Görenler Şok Oldu! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Görenlerin Dibi Düştü! Sarmaş Dolaş Gözükmüşlerdi...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi şok etti. Birçok kişi son halini Acun Ilıcalı’nın bile tanıyamayacağını dile getirdi. Görenlerin dibini düşüren Aleyna Çalışkan, Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş gözükmüştü. Şimdi ise…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında bir arada bulunan Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, Ozgeveblog isimli bir sosyal medya hesabı tarafından ifşalanmıştı. Antalya’da tatil yapan ikilinin sarmaş dolaş gözükmesi ise gündemi derinden sarmıştı. İkili ise aşk iddiaları hakkında bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki…

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19 Oca 2022 - 10:44 Ankara- Yaşam

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