Survivor Batuhan’ın Sevgilisini Görenler Şok Oldu! Acun Ilıcalı Görse Tanıyamaz, Görenlerin Dibi Düştü! Sarmaş Dolaş Gözükmüşlerdi...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında bir arada bulunan Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya, Ozgeveblog isimli bir sosyal medya hesabı tarafından ifşalanmıştı. Antalya’da tatil yapan ikilinin sarmaş dolaş gözükmesi ise gündemi derinden sarmıştı. İkili ise aşk iddiaları hakkında bir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki…

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