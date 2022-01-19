Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’tan Nezih’in neden ayrıldığı ortaya çıktı! Perde arkası aralanırken; ortamın cehenneme döneceği de görülmüş oldu. Kavga ettikleri ve Zafer Algöz’ün diziden bu sebepten ayrıldığı konuşulurken; ağızları açık bırakan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Aslıhan Malboro, Nursel Köse, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Kartal’ı ölümle tehdit eden Nezih’in sonu ölüm olurken; diziden bu kadar erken ayrılması ise akılları yerinden etmişti. Peki, Üç Kuruş dizisinin Nezih’i Zafer Algöz diziden neden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.