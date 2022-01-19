- 19 Oca 2022 - 11:13 G: 19 Oca 2022 - 11:26

Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’tan Nezih’in neden ayrıldığı ortaya çıktı! Perde arkası aralanırken; ortamın cehenneme döneceği de görülmüş oldu. Kavga ettikleri ve Zafer Algöz’ün diziden bu sebepten ayrıldığı konuşulurken; ağızları açık bırakan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Aslıhan Malboro, Nursel Köse, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Kartal’ı ölümle tehdit eden Nezih’in sonu ölüm olurken; diziden bu kadar erken ayrılması ise akılları yerinden etmişti. Peki, Üç Kuruş dizisinin Nezih’i Zafer Algöz diziden neden ayrıldı?

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19 Oca 2022 - 11:13 Ankara- Yaşam

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