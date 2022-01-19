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19 Oca 2022 - 11:13

Üç Kuruş Dizisinde Nezih’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’tan Nezih’in neden ayrıldığı ortaya çıktı! Perde arkası aralanırken; ortamın cehenneme döneceği de görülmüş oldu. Kavga ettikleri ve Zafer Algöz’ün diziden bu sebepten ayrıldığı konuşulurken; ağızları açık bırakan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…