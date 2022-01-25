- 25 Oca 2022 - 21:18

Camdaki Kız Dizisinde Cenaze Var! Senaryo Yazıldı, İpi Kesildi! Koroğlu Ailesi 8,9 Şiddetinde Sallanacak! O İsim…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde kıyametin kopacağı görüldü. Yakın zamanda bir cenazenin kalkacağı da ortaya çıkarken; o oyuncunun ölüm senaryosunun yazıldığı ortaya çıktı. Koroğlu ailesinin demir başı olan bir ismin gidişinin ise ailede 8,9 şiddetinde depreme neden olacağı bir kez daha gösterdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden hangi ismin ölüm senaryosu yazıldı?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Devrim Yakut ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde her yeni bölüm bir kıyameti çağırıyordu. Sevilerek takip edilen başarılı dizide bir ismin ise sona geldiği resmen görüldü. Başka bir yapımla anlaşmasını imzalayan ve yakın zamanda o yapımla çalışmaya başlayacak olan ismin Koroğlu ailesini yakıp yıkacağı ise görüldü. İşte milyonları kalbinden yaralayan o detaylar…

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25 Oca 2022 - 21:18 Ankara- Yaşam

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