Camdaki Kız Dizisinde Cenaze Var! Senaryo Yazıldı, İpi Kesildi! Koroğlu Ailesi 8,9 Şiddetinde Sallanacak! O İsim…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde kıyametin kopacağı görüldü. Yakın zamanda bir cenazenin kalkacağı da ortaya çıkarken; o oyuncunun ölüm senaryosunun yazıldığı ortaya çıktı. Koroğlu ailesinin demir başı olan bir ismin gidişinin ise ailede 8,9 şiddetinde depreme neden olacağı bir kez daha gösterdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden hangi ismin ölüm senaryosu yazıldı?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Devrim Yakut ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde her yeni bölüm bir kıyameti çağırıyordu. Sevilerek takip edilen başarılı dizide bir ismin ise sona geldiği resmen görüldü. Başka bir yapımla anlaşmasını imzalayan ve yakın zamanda o yapımla çalışmaya başlayacak olan ismin Koroğlu ailesini yakıp yıkacağı ise görüldü. İşte milyonları kalbinden yaralayan o detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.