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19 Oca 2022 - 11:38

Camdaki Kız Dizisinde Cenaze Var! Senaryo Yazıldı, Sözleşme Bitti! Koroğlu Ailesi 8,9 Şiddetinde Sallanacak! O İsim…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde kıyametin kopacağı görüldü. Yakın zamanda bir cenazenin kalkacağı da ortaya çıkarken; o oyuncunun ölüm senaryosunun yazıldığı ortaya çıktı. Koroğlu ailesinin demir başı olan bir ismin gidişinin ise ailede 8,9 şiddetinde depreme neden olacağı bir kez daha gösterdi. Peki, Camdaki Kız dizisinden hangi ismin ölüm senaryosu yazıldı?