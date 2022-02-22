Survivor Ayşe All Star’a Katılıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı, Görenler Şaştı Kaldı! Sonunda Adını Yedekler Kadrosuna Yazdırdı! Survivor Ayşe Kimdir, Son Durumu Nedir?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel, Survivor All Star’a katılacağını duyurdu. Bunun üzerine seyirci böyle bir şey olursa televizyonlarını kıracağını ama izlemeyeceğini belirtti. İlk sinyalleri veren Ayşe Yüksel, anlaşmasını da duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi “Görmek bile istemiyorum” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması her bölümüyle büyük heyecan yaşatıyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise Hikmet, Sürgün adasına giden isim olmuştu. Sürgün adasında uzun saatler geçiren isimler yeniden adaya dönmesi ise dengeleri değiştirmişti. Her ismin en az bir kere sürgün adasına gideceği düşünülürken; All Star kadrosuna Ayşe Yüksel’in geleceği de belli oldu!
21 Şubat 2022 Salı Akşamı yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcal yaptığı açıklamada, yarından itibaren Yedek Kadrodan eski yarışmacı Ayşe Yüksel'in asıl kadroya alındığını duyurdu. Ayşe Yüksel'in kadroya girmesi bir çok yorum ve eleştirileride beraberinde getirdi...
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.