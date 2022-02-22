- 22 Şub 2022 - 00:22 G: 22 Şub 2022 - 00:23

Survivor Ayşe All Star’a Katılıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı, Görenler Şaştı Kaldı! Sonunda Adını Yedekler Kadrosuna Yazdırdı! Survivor Ayşe Kimdir, Son Durumu Nedir?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Ayşe Yüksel, Survivor All Star’a katılacağını duyurdu. Bunun üzerine seyirci böyle bir şey olursa televizyonlarını kıracağını ama izlemeyeceğini belirtti. İlk sinyalleri veren Ayşe Yüksel, anlaşmasını da duyurdu. Bunun üzerine birçok kişi “Görmek bile istemiyorum” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması her bölümüyle büyük heyecan yaşatıyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise Hikmet, Sürgün adasına giden isim olmuştu. Sürgün adasında uzun saatler geçiren isimler yeniden adaya dönmesi ise dengeleri değiştirmişti. Her ismin en az bir kere sürgün adasına gideceği düşünülürken; All Star kadrosuna Ayşe Yüksel’in geleceği de belli oldu!

21 Şubat 2022 Salı Akşamı yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcal yaptığı açıklamada, yarından itibaren Yedek Kadrodan eski yarışmacı Ayşe Yüksel'in asıl kadroya alındığını duyurdu. Ayşe Yüksel'in kadroya girmesi bir çok yorum ve eleştirileride beraberinde getirdi...

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22 Şub 2022 - 00:22 Ankara- Yaşam

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