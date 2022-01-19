Çukur Dizisinin Sena’sı Bambaşka Birisine Dönüştü! Kasığına Kadar Açtı, Görenler Delirdi! Saçı Başı “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor?

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı isim Dilan Çiçek Deniz daha sonra ise Alev Alev isimli bir dizide yer almıştı. Akıllarda Çukur Sena olarak kalan Dilan Çiçek Deniz’in yeni imajı ise yürekleri yaktı. Esmer güzeli olarak bilinen isim hem kıyafetlerini hem de saçını başını komple değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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