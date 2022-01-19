- 19 Oca 2022 - 13:27 G: 19 Oca 2022 - 13:49

Çukur Dizisinin Sena’sı Bambaşka Birisine Dönüştü! Kasığına Kadar Açtı, Görenler Delirdi! Saçı Başı “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor?

Show TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’da Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz bambaşka birisine dönüştü. Kasık dekoltesi vererek akılları başlardan alan güzel oyuncu, hayranlarını delirtti. Saçı başı büyük bir değişim yaşayan Dilan Çiçek Deniz, “yok artık yorumlarını aldı. İşte Çukur’un unutulmaz ismi Dilan Çiçek Deniz’den gelen o değişim…

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı isim Dilan Çiçek Deniz daha sonra ise Alev Alev isimli bir dizide yer almıştı. Akıllarda Çukur Sena olarak kalan Dilan Çiçek Deniz’in yeni imajı ise yürekleri yaktı. Esmer güzeli olarak bilinen isim hem kıyafetlerini hem de saçını başını komple değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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