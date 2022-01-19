Yasak Elma'da Yüzyılın Bombası Patlıyor! Herkes Kumru ve Çağatay Vuruldu… Ama Tüm Gizemi Biran Damla Yılmaz'nin Paylaşımı Ortaya Çıkardı!
Geçtiğimiz pazartesi çıktığı yılbaşı molasından geri dönen Yasak Elma dizisi, final sahnesi ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmiş bulunuyor. İddialı final sahnesinin ardından kimin diziye veda edeceği ise oldukça merak ediliyor. İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili son detaylar...
FOX TV ekranlarının en gözde yapımı olan Yasak Elma dizisi, beşinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi çıktığı yılbaşı molasından geri dönen Yasak Elma dizisi, final sahnesi ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmiş bulunuyor. İddialı final sahnesinin ardından kimin diziye veda edeceği merak ile beklenirken; Yasak Elma dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz’dan yeni bölüme dair ilk ifşa geliyor! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinde burulan isim kim? İşte, detaylar…
19 Oca 2022 - 13:56 - Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.