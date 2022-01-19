- 19 Oca 2022 - 13:56 G: 19 Oca 2022 - 14:01

Yasak Elma'da Yüzyılın Bombası Patlıyor! Herkes Kumru ve Çağatay Vuruldu… Ama Tüm Gizemi Biran Damla Yılmaz'nin Paylaşımı Ortaya Çıkardı!

Geçtiğimiz pazartesi çıktığı yılbaşı molasından geri dönen Yasak Elma dizisi, final sahnesi ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmiş bulunuyor. İddialı final sahnesinin ardından kimin diziye veda edeceği ise oldukça merak ediliyor. İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili son detaylar...

FOX TV ekranlarının en gözde yapımı olan Yasak Elma dizisi, beşinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi çıktığı yılbaşı molasından geri dönen Yasak Elma dizisi, final sahnesi ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmiş bulunuyor. İddialı final sahnesinin ardından kimin diziye veda edeceği merak ile beklenirken; Yasak Elma dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz’dan yeni bölüme dair ilk ifşa geliyor! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisinde burulan isim kim? İşte, detaylar…

19 Oca 2022 - 13:56 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 46. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 46. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Destan 7. Bölüm 2022 Full İzle! 18 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 7. Bölüm 2022 Full İzle! 18 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 46. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 46. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 19 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 19 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 4.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 18 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 17 Ocak Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Destan 7. Bölüm 2022 Full İzle! 18 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 7. Bölüm 2022 Full İzle! 18 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Kırmızı Oda 58. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? Bu Hafta Var Mı? mask
Kırmızı Oda Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Kırmızı Oda 58. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? Bu Hafta Var Mı?
Yasak Elma Dizisinde Şok Eden Ayrılık Kararı! Kumru Deniyordu Ama… “Sonunda Kurtulduk!” Twitter Karıştı… Davul Zurna Tutuldu! mask
Yasak Elma Dizisinde Şok Eden Ayrılık Kararı! Kumru Deniyordu Ama… “Sonunda Kurtulduk!” Twitter Karıştı… Davul Zurna Tutuldu!
Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annemizi Saklarken 7. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman'da Şok Ayrılık Kararı! Kimse Beklemiyordu, Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı! mask
Kuruluş Osman'da Şok Ayrılık Kararı! Kimse Beklemiyordu, Kilit İsim Diziye Veda Ediyor! Duyanlar şaştı kaldı!
Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş Dizisinde Nezih’i Zafer Algöz’ün Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer… mask
Üç Kuruş Dizisinde Nezih’i Zafer Algöz’ün Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Perde Arkası Cehennem Gibi… Kavga Ettiği Konuşuluyordu Meğer…
Sadakatsiz 46. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 46. Bölüm 2022 Full İzle! 19 Ocak 2022 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 5.Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2022 19 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yalnız Kurt Dizisinden Gelen Son Açıklama, EDHO Seyircisini Heyecanlandırdı! İşte Yalnız Kurt Dizisinin Yayın Saati ve Günü... mask
Yalnız Kurt Dizisinden Gelen Son Açıklama, EDHO Seyircisini Heyecanlandırdı! İşte Yalnız Kurt Dizisinin Yayın Saati ve Günü...
Annemizi Saklarken Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Annemizi Saklarken Hangi Kitaptan Uyarlama… mask
Annemizi Saklarken Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Annemizi Saklarken Hangi Kitaptan Uyarlama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çukur Dizisinin Sena’sı Bambaşka Birisine Dönüştü! Kasığına Kadar Açtı, Görenler Delirdi! Saçı Başı “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Çukur Dizisinin Sena’sı Bambaşka Birisine Dönüştü! Kasığına Kadar Açtı, Görenler Delirdi! Saçı Başı “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı O Pozlarla Sarstı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı O Pozlarla Sarstı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!”
Melis Sezen’in Sevgilisi Şok Etti! Hem Tiye Aldı, Hem Aşkını İlan Etti! “O Bana Aşık” Akıllar Yerinden Uçtu Gitti! Meğer… mask
Melis Sezen’in Sevgilisi Şok Etti! Hem Tiye Aldı, Hem Aşkını İlan Etti! “O Bana Aşık” Akıllar Yerinden Uçtu Gitti! Meğer…
Destan Dizisinin Güzeli Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Destan Dizisinin Güzeli Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki 26 Yıl Dikkat Çekti… Meğer    mask
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki 26 Yıl Dikkat Çekti… Meğer   
Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Esra Erol İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Esra Erol İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status