- 19 Oca 2022 - 14:04 G: 19 Oca 2022 - 14:19

Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!

Dolar kurunda yaşanan değişiklikler; marketten giyime kadar birçok alandaki ürünlerin etiket fiyatının değişmesine neden olmuştu. Dolar kurunun 18 liraya çıkmasının ardından yağ fiyatları da altın fiyatlarına eş değer hale gelmişti. Bir anda yükselen yağ fiyatlarına ise bir indirimde Tarım Kredi Market’ten geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ayçiçek yağlarının fiyatını dibe çeken Tarım Kredi Market, yetişenin alacağını da duyurdu. 22 liraya satışa çıkarılan sıvıyağlar; gündeme bomba gibi düştü. Diğer marketlere göre neredeyse 5 litrelik yağları bedavaya satan Tarım Kredi Market, vatandaştan olumlu dönüşler almayı başladı. Dolar kurundaki hızlı yükseliş cepleri yakarken; düşüş ise henüz vatandaşa dönüş sağlamamıştı. Tarım Kredi Market ise bunun önüne geçmek için indirim üzerine indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2022 - 14:04 Ankara- Yaşam

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Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor… mask
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava… mask
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava…
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim… mask
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!” mask
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin… mask
Migros Market Et ve Sucuk Fiyatlarına İndirim Yaptı! Et ve Sucuk Sadece 20TL, 30 TL, 50 Lira! Market Doldu Taştı, Bulanabilene Aşk Olsun! Koşun, Yetişin…
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