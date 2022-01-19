Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!
Dolar kurunda yaşanan değişiklikler; marketten giyime kadar birçok alandaki ürünlerin etiket fiyatının değişmesine neden olmuştu. Dolar kurunun 18 liraya çıkmasının ardından yağ fiyatları da altın fiyatlarına eş değer hale gelmişti. Bir anda yükselen yağ fiyatlarına ise bir indirimde Tarım Kredi Market’ten geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Ayçiçek yağlarının fiyatını dibe çeken Tarım Kredi Market, yetişenin alacağını da duyurdu. 22 liraya satışa çıkarılan sıvıyağlar; gündeme bomba gibi düştü. Diğer marketlere göre neredeyse 5 litrelik yağları bedavaya satan Tarım Kredi Market, vatandaştan olumlu dönüşler almayı başladı. Dolar kurundaki hızlı yükseliş cepleri yakarken; düşüş ise henüz vatandaşa dönüş sağlamamıştı. Tarım Kredi Market ise bunun önüne geçmek için indirim üzerine indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.