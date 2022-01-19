Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!

Ayçiçek yağlarının fiyatını dibe çeken Tarım Kredi Market, yetişenin alacağını da duyurdu. 22 liraya satışa çıkarılan sıvıyağlar; gündeme bomba gibi düştü. Diğer marketlere göre neredeyse 5 litrelik yağları bedavaya satan Tarım Kredi Market, vatandaştan olumlu dönüşler almayı başladı. Dolar kurundaki hızlı yükseliş cepleri yakarken; düşüş ise henüz vatandaşa dönüş sağlamamıştı. Tarım Kredi Market ise bunun önüne geçmek için indirim üzerine indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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