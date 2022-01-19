Deniz İrem Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Burak Deniz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Burak Deniz’in ünlü manken Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Oyuncu Deniz İrem ile aynı tatil yerinden fotoğraf paylaşan Burak Deniz kafaları bir hayli karıştırırken; ikili arasındaki aşk dedikoduları yükselmeye başladı. Sizde Deniz İrem ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir yeni projeleriyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Deniz’in ünlü manken Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Oyuncu Deniz İrem ile aynı tatil yerinden fotoğraf paylaşan Burak Deniz kafaları bir hayli karıştırırken; ikili arasındaki aşk dedikoduları yükselmeye başladı. Gerçek merak ile araştırılmaya başlanırken; ikili arasındaki yaş farkı da herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Deniz İrem kaç yaşında? Deniz İrem kimdir, aslen nereli? Deniz İrem ile Burak Deniz sevgili mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Oca 2022 - 14:24 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.