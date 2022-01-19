Deniz İrem Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Burak Deniz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir yeni projeleriyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Deniz’in ünlü manken Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Oyuncu Deniz İrem ile aynı tatil yerinden fotoğraf paylaşan Burak Deniz kafaları bir hayli karıştırırken; ikili arasındaki aşk dedikoduları yükselmeye başladı. Gerçek merak ile araştırılmaya başlanırken; ikili arasındaki yaş farkı da herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Deniz İrem kaç yaşında? Deniz İrem kimdir, aslen nereli? Deniz İrem ile Burak Deniz sevgili mi? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...