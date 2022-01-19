Mansur Yavaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Ekrem İmamoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde adı 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için geçen Mansur Yavaş, siyaset ile ilgilenen herkesin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün İyi Parti lideri Meral Akşenir’in açıklamalarının ardından yeniden adı cumhurbaşkanlığı yarışında güçlü bir şekilde geçmeye başlayan Mansur Yavaş’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Mansur Yavaş kaç yaşında? Mansur Yavaş kimdir, aslen nereli? Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte, detaylar…



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