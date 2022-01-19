Mansur Yavaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Ekrem İmamoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mansur Yavaş, siyaset ile ilgilenen herkesin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün İyi Parti lideri Meral Akşenir’in açıklamalarının ardından yeniden adı cumhurbaşkanlığı yarışında güçlü bir şekilde geçmeye başlayan Mansur Yavaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde adı 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için geçen Mansur Yavaş, siyaset ile ilgilenen herkesin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz gün İyi Parti lideri Meral Akşenir’in açıklamalarının ardından yeniden adı cumhurbaşkanlığı yarışında güçlü bir şekilde geçmeye başlayan Mansur Yavaş’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Mansur Yavaş kaç yaşında? Mansur Yavaş kimdir, aslen nereli? Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İşte, detaylar…
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19 Oca 2022 - 14:28 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.