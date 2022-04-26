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26 Nis 2022 - 05:13

Berk Oktay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

ki yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile ciddi bir adım atmaya hazırlanan Berk Oktay, hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan Berk Oktay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...