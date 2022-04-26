Berk Oktay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
ki yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile ciddi bir adım atmaya hazırlanan Berk Oktay, hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan Berk Oktay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde FOX TV ekranlarının Çağatay Kuyucu karakteri ile seyircisinin karşısına çıkan Berk Oktay, meslek hayatında yaşadığı başarıyı, özel hayatına taşımayı başardı. İki yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile ciddi bir adım atmaya hazırlanan Berk Oktay, hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki yaş farkı dikkatlerden kaçmadı! Peki, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile evleniyor mu? Berk Oktay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
26 Nis 2022 - 05:13 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.