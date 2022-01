İddialı parkurları ve heyecanlı yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, ilk haftasının sonuna yaklaştı. Birinci haftası için dört dokunulmazlık oyunu oynayan Survivor All Star 2022 yarışması, dört ayrı eleme adayı da belirledi. Bu sezon farklı olarak eleme adaylarını sürgün kampına gönderen Survivor All Star 2022 yarışması, sürgün kampına gidecek olan o isimler herkesi şoke etti. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışması, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılacak olan ilk eleme gecesi ile nefesleri şimdiden tutturdu! Peki, Survivor'da bu hafta eleme adayları kimler oldu? Sürgün kampına kimler gitti? 19 Ocak Survivor All Star'da elemeye kalan yarışmacı...



