- 19 Oca 2022 - 14:32 G: 19 Oca 2022 - 14:51

Survivor’un Eski Aşıkları Aynı Adada Buluştu! Nisa Bölübaşı’yla Anılmıştı, Gerçekler Şok Etti! Meğer O İsimle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Şimdi ise skandal bir iddia gündemi yerinden oynattı. Eski aşıkları bir araya getiren Sürgün adası, ağızları açık bıraktı. 2020 yılında Nisa Bölükbaşı’yla anılan Sercan Yıldırım, ağızları açık bırakan bir aşk iddiasına karıştı. Meğer o isimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birsen’den sonra Sürgün adasına giden ikinci ise Sercan olmuştu. Sercan’ın adaya gittiği anda Birsen’in verdiği tepki ise şok etkisi yaratmıştı. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında ikili hakkında ortaya atılan bir iddia tokat gibi çarptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Oca 2022 - 14:32 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Berk Oktay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Berk Oktay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Deniz İrem Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Burak Deniz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Deniz İrem Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Burak Deniz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Çukur Dizisinin Sena’sı Bambaşka Birisine Dönüştü! Kasığına Kadar Açtı, Görenler Delirdi! Saçı Başı “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Çukur Dizisinin Sena’sı Bambaşka Birisine Dönüştü! Kasığına Kadar Açtı, Görenler Delirdi! Saçı Başı “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı O Pozlarla Sarstı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sı O Pozlarla Sarstı Geçti! Üzerine Giydiği Kıyafet Nefesleri Kesti, Cesaretini Konuşturdu! “Aman Savcım!”
Melis Sezen’in Sevgilisi Şok Etti! Hem Tiye Aldı, Hem Aşkını İlan Etti! “O Bana Aşık” Akıllar Yerinden Uçtu Gitti! Meğer… mask
Melis Sezen’in Sevgilisi Şok Etti! Hem Tiye Aldı, Hem Aşkını İlan Etti! “O Bana Aşık” Akıllar Yerinden Uçtu Gitti! Meğer…
Destan Dizisinin Güzeli Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Destan Dizisinin Güzeli Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki 26 Yıl Dikkat Çekti… Meğer    mask
Ajda Pekkan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki 26 Yıl Dikkat Çekti… Meğer   
Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Esra Erol İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Esra Erol İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yasak Elma Dizisinde Şok Eden Ayrılık Kararı! Kumru Deniyordu Ama… “Sonunda Kurtulduk!” Twitter Karıştı… Davul Zurna Tutuldu! mask
Yasak Elma Dizisinde Şok Eden Ayrılık Kararı! Kumru Deniyordu Ama… “Sonunda Kurtulduk!” Twitter Karıştı… Davul Zurna Tutuldu!
Masterchef Dilara'nın Sevgilisi İfşa Oldu! Ne Sergen, Ne Milhan… Herkesten Aylarca Sakladılar; İlan-ı Aşkı Etti! Meğer… mask
Masterchef Dilara'nın Sevgilisi İfşa Oldu! Ne Sergen, Ne Milhan… Herkesten Aylarca Sakladılar; İlan-ı Aşkı Etti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu? Sürgün Kampına Kimler Gitti? 19 Ocak Survivor All Star'da Elemeye Kalan Yarışmacı... mask
Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu? Sürgün Kampına Kimler Gitti? 19 Ocak Survivor All Star'da Elemeye Kalan Yarışmacı...
Survivor’un Eski Aşıkları Aynı Adada Buluştu! Nisa Bölübaşı’yla Anılmıştı, Gerçekler Şok Etti! Meğer O İsimle… mask
Survivor’un Eski Aşıkları Aynı Adada Buluştu! Nisa Bölübaşı’yla Anılmıştı, Gerçekler Şok Etti! Meğer O İsimle…
Berk Oktay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Berk Oktay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Mansur Yavaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Ekrem İmamoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Mansur Yavaş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Ekrem İmamoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Deniz İrem Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Burak Deniz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Deniz İrem Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Sevgilisi Burak Deniz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status