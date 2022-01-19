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19 Oca 2022 - 14:32

Survivor’un Eski Aşıkları Aynı Adada Buluştu! Nisa Bölübaşı’yla Anılmıştı, Gerçekler Şok Etti! Meğer O İsimle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Şimdi ise skandal bir iddia gündemi yerinden oynattı. Eski aşıkları bir araya getiren Sürgün adası, ağızları açık bıraktı. 2020 yılında Nisa Bölükbaşı’yla anılan Sercan Yıldırım, ağızları açık bırakan bir aşk iddiasına karıştı. Meğer o isimle…