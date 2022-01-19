Survivor’un Eski Aşıkları Aynı Adada Buluştu! Nisa Bölübaşı’yla Anılmıştı, Gerçekler Şok Etti! Meğer O İsimle…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı açıklanmıştı. Şimdi ise skandal bir iddia gündemi yerinden oynattı. Eski aşıkları bir araya getiren Sürgün adası, ağızları açık bıraktı. 2020 yılında Nisa Bölükbaşı’yla anılan Sercan Yıldırım, ağızları açık bırakan bir aşk iddiasına karıştı. Meğer o isimle…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birsen’den sonra Sürgün adasına giden ikinci ise Sercan olmuştu. Sercan’ın adaya gittiği anda Birsen’in verdiği tepki ise şok etkisi yaratmıştı. Ağızları açık bırakan bu durum sonrasında ikili hakkında ortaya atılan bir iddia tokat gibi çarptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.