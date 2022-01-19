- 19 Oca 2022 - 15:04 G: 19 Oca 2022 - 15:12

Evde Bakım Maaşı 2022 Ne Kadar? Evde Bakım Maaşı Ankara, İstanbul Ne Zaman Yatar?

Evde bakım maaşının 2022 yılı ücreti belli olurken; ücretlerin ne zaman hesaba geçeceği de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruldu. İşte Evde Bakım Maaşı 2022 ile ilgili detaylar haberimizde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları taşıyan engelli ailelerine verilen evde bakım maaşları, 2022 yılı itibariyle zamlandı. Engelli ailelerinin merak ile takip ettiği evde bakım maaşının 2022 yılı ücreti belli olurken; ücretlerin ne zaman hesaba geçeceği de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruldu! Peki, evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Evde bakım maaşı Ankara, İstanbul ne zaman yatar? İşte, detaylar…


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19 Oca 2022 - 15:04 - Gündem

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