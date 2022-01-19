2022 Netflix Türk Dizileri Takvimi Nedir? İşte Netflix’te Yayınlanan En İyi Türk Dizileri Listesi

Türkiye’nin en çok izlenen dijital yayın platformlarından biri haline gelmiş olan Netflix, şimdilerde Türk dizisi sayısını artırmaya başladı. En çok izlenen ülkelerden biri olan Türkiye’de yerli yapımlara büyük önem veren Netflix, eskiden yayınlanmış olan Türk dizilerini de bünyesine ekledi. Öte yandan Netflix ile yeni tanışan seyirciler, hangi dizileri izleyebileceğini merak etmeye başladı. Peki, 2022 Netflix Türk dizileri takvimi nedir? İşte Netflix’te yayınlanan en iyi Türk dizileri listesi…