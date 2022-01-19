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19 Oca 2022 - 14:55

Cansu Dere’den Kıyamet Gibi Haber! Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı! Dizi İçin Karar Çıktı, O Olmadan İlerleyecek! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’den kıyamet gibi haber geldi! Sevenlerini hüngür hüngür ağlatan başarılı isim, gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisi ise Cansu Dere olmadan çekimlere devam edeceğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…