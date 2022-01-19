Cansu Dere’den Kıyamet Gibi Haber! Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı! Dizi İçin Karar Çıktı, O Olmadan İlerleyecek! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’den kıyamet gibi haber geldi! Sevenlerini hüngür hüngür ağlatan başarılı isim, gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisi ise Cansu Dere olmadan çekimlere devam edeceğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin kadrosunda ise Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Bu sabah saatlerinde ise acı haber Sadakatsiz dizisinden geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.