- 19 Oca 2022 - 19:04 G: 19 Oca 2022 - 19:05

Sadakatsiz'de Çok Büyük Şok! Başrol Oyuncusu Resmen Dağıldı, Korona Oldu! Sadakatsiz Bu Hafta Olacak mı? Yayından Kaldırılıyor mu?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’den kıyamet gibi haber geldi! Sevenlerini hüngür hüngür ağlatan başarılı isim, gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisi ise Cansu Dere olmadan çekimlere devam edeceğini duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin kadrosunda ise Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Bu sabah saatlerinde ise acı haber Sadakatsiz dizisinden geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

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