Teşkilat Dizisinin Katibi Bülent Bilgiç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Gürkan Uygun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Teşkilat dizisi, Bülent Bilgin’i de kadrosuna dahil etti. Usta oyuncu Bülent Bilgin’i katip olarak seyircisinin karşısına çıkarmaya başlayan Teşkilat dizisi, usta oyuncunun yaşamı ile şimdilerde merak edilmeye başlandı. İşte Bülent Bilgiç ile ilgili merak edilen detaylar...
TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni sezonunda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonda usta oyuncular ile dikkat çeken yapımların arasına girmeyi başaran Teşkilat dizisi, Bülent Bilgin’i de kadrosuna dahil etti. Usta oyuncu Bülent Bilgin’i katip olarak seyircisinin karşısına çıkarmaya başlayan Teşkilat dizisi, usta oyuncunun yaşamı ile şimdilerde merak edilmeye başlandı. Peki, Bülent Bilgiç kaç yaşında? Bülent Bilgiç kimdir, aslen nereli? Bülent Bilgiç evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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19 Oca 2022 - 15:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.