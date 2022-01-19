Teşkilat Dizisinin Katibi Bülent Bilgiç Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Gürkan Uygun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni sezonunda birbirinden iddialı oyuncuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonda usta oyuncular ile dikkat çeken yapımların arasına girmeyi başaran Teşkilat dizisi, Bülent Bilgin’i de kadrosuna dahil etti. Usta oyuncu Bülent Bilgin’i katip olarak seyircisinin karşısına çıkarmaya başlayan Teşkilat dizisi, usta oyuncunun yaşamı ile şimdilerde merak edilmeye başlandı. Peki, Bülent Bilgiç kaç yaşında? Bülent Bilgiç kimdir, aslen nereli? Bülent Bilgiç evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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