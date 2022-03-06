- 06 Mar 2022 - 11:36

Teşkilat Dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu Yeni Dekoltesiyle Yaktı Geçti! Ateşli Pozlarıyla Instagram'ı Kasıp Kavurdu!

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle bir hayli sevilen Ezgi Eyüpoğlu, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir kez daha büyülemiş bulunuyor. O fotoğrafın ardından Ezgi Eyüpoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Güçlü yapımlardan biri haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, şimdilerde güzeller güzeli oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu ile gündemlerden düşmüyor. Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle bir hayli sevilen Ezgi Eyüpoğlu, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir kez daha büyülemiş bulunuyor. O fotoğrafın ardından hayranları tarafından mercek altına alınan Ezgi Eyüpoğlu, yaşıyla ise herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ne paylaştı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


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06 Mar 2022 - 11:36 - Magazin

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