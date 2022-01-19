Teşkilat Dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan Fizik Şov! Ateşli Pozlarıyla Instagram'ı Kasıp Kavurdu!
Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle bir hayli sevilen Ezgi Eyüpoğlu, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir kez daha büyülemiş bulunuyor. O fotoğrafın ardından Ezgi Eyüpoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Güçlü yapımlardan biri haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, şimdilerde güzeller güzeli oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu ile gündemlerden düşmüyor. Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle bir hayli sevilen Ezgi Eyüpoğlu, paylaştığı o fotoğraf ile herkesi bir kez daha büyülemiş bulunuyor. O fotoğrafın ardından hayranları tarafından mercek altına alınan Ezgi Eyüpoğlu, yaşıyla ise herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ne paylaştı? Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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19 Oca 2022 - 15:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.