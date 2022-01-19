- 19 Oca 2022 - 19:11

Mahkum Dizisinde Katil Kim Merak Uyandırdı! Savcı Fırat’ın Karısı Zeynep’i Kim Öldürdü? Mahkum Dizisinin Orijinalinde Katil Kim?

Mahkum dizisi, seyircisini gizemli konusu ile meraklandırmayı da başardı. Öte yandan uyarlama bir dizi olan Mahkum dizisinin sonu resmen ifşalandı. İşte Mahkum dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...

Heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına bu sezon FOX TV ekranları aracılığıyla çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, bir hayli beğenildi. Mahkum dizisinin baş karakteri olan Savcı Fırat’ın eşini öldüren kişiyi arama üzerine kurulu hikayesiyle tüm gözleri üzerine çevirtmeyi başaran Mahkum dizisi, seyircisini gizemli konusu ile meraklandırmayı da başardı. Öte yandan uyarlama bir dizi olan Mahkum dizisinin sonu resmen ifşalandı! Peki, Mahkum dizisinde katil kim? Savcı Fırat’ın karısı Zeynep’i kim öldürdü? Mahkum dizisinin orijinalinde katil kim? İşte, detaylar…

19 Oca 2022 - 19:11 - Dizi Haberleri

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