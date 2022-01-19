Mahkum Dizisinde Katil Kim? Savcı Fırat’ın Karısı Zeynep’i Kim Öldürdü? Mahkum Dizisinin Orijinalinde Katil Kim?
Mahkum dizisi, seyircisini gizemli konusu ile meraklandırmayı da başardı. Öte yandan uyarlama bir dizi olan Mahkum dizisinin sonu resmen ifşalandı. İşte Mahkum dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...
Heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına bu sezon FOX TV ekranları aracılığıyla çıkmaya başlayan Mahkum dizisi, bir hayli beğenildi. Mahkum dizisinin baş karakteri olan Savcı Fırat’ın eşini öldüren kişiyi arama üzerine kurulu hikayesiyle tüm gözleri üzerine çevirtmeyi başaran Mahkum dizisi, seyircisini gizemli konusu ile meraklandırmayı da başardı. Öte yandan uyarlama bir dizi olan Mahkum dizisinin sonu resmen ifşalandı! Peki, Mahkum dizisinde katil kim? Savcı Fırat’ın karısı Zeynep’i kim öldürdü? Mahkum dizisinin orijinalinde katil kim? İşte, detaylar…
19 Oca 2022 - 15:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.