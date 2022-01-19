Masterchef Pelin Oyuncu Oldu Çıktı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuldu, Somer Şef Elinden Tuttu! “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını güzelliğiyle birlikte duyuran Pelin Zaman oyuncu oldu çıktı! Anlaşmaların yapıldığı ortaya atılırken ekranlara geleceği yapım ise dudakları uçuklattı. Somer Şefle birlikte çalışacağı da konuşulan detaylardan olurken; birçok kişi ise “Bu kadarı da pes” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında güzelliğiyle milyonları etkisi altına alan başarılı yarışmacı Pelin Zaman, hayranlarını ise elenmesiyle birlikte sarmıştı. Yarışma içerisinde Danilo Zanna, Emre Büber ve Hasan Biltekin’le aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman bunların hiçbirinin doğru olmadığını dile getirmişti. Gökhan Akar’la yarışma boyunca aşk yaşayan Pelin Zaman, yarışmadan sonra sevgilisiyle ilişkisini bitirmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.