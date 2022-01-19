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19 Oca 2022 - 19:11

Masterchef Pelin Oyuncu Oldu Çıktı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuldu, Somer Şef Elinden Tuttu! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını güzelliğiyle birlikte duyuran Pelin Zaman oyuncu oldu çıktı! Anlaşmaların yapıldığı ortaya atılırken ekranlara geleceği yapım ise dudakları uçuklattı. Somer Şefle birlikte çalışacağı da konuşulan detaylardan olurken; birçok kişi ise “Bu kadarı da pes” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…