- 19 Oca 2022 - 19:14

Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Çıtayı Arşa Çıkardı... Esra Ruşen Kimdir?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra’ya hayat veren Esra Ruşen görenleri delirtti. Üzerine hiçbir şey giymeden paylaşım yapan başarılı isim, eritti. Çıtayı arşa çıkaran Esra Ruşen, Instagram’ı resmen alev alev yaktı. Gündeme bomba gibi düşen Esra Ruşen ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Aslıhan Molbaro gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecan yaşatan Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterine hayat vererek büyük bir beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncusu nefesleri üstsüz paylaşımlarıyla kesti. İşte Masumlar Apartmanı Esra’dan gelen o şok paylaşım…

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19 Oca 2022 - 19:14 Ankara- Yaşam

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