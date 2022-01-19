Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Şok Gönderme! Öyle Bir Sitem Etti Ki, Yer Gök İnledi! Hayranları Onun Yerine Perişan Oldu!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sevgili olduklarını ise ilk sezonun sonunda duyurmuşlardı. Kerem Bürsin sık sık Hande Erçel’e aşkını ilan ediyordu ama bu sefer bambaşka bir açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise hayranlarını perişan etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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