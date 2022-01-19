Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Şok Gönderme! Öyle Bir Sitem Etti Ki, Yer Gök İnledi! Hayranları Onun Yerine Perişan Oldu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e şok bir atak geldi. Göndermesiyle yeri göğü inleten Kerem Bürsin, hayranlarını perişan bir hale getirdi. Ağızları açık bırakan Hande Erçel ise sevgilisini yalnız bıraktığını göstermiş oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sevgili olduklarını ise ilk sezonun sonunda duyurmuşlardı. Kerem Bürsin sık sık Hande Erçel’e aşkını ilan ediyordu ama bu sefer bambaşka bir açıklama geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise hayranlarını perişan etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.