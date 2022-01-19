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19 Oca 2022 - 19:14

Survivor Batuhan Karacakaya’dan İsmail Balaban’a Şok Gönderme! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu… Dominik Adası Sallandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha parlatan Batuhan Karacakaya, akılları yerinden çıkardı. İsmail Balaban’la geçen seneyi sallayan Batuhan Karacakaya’nın kardeşlikleri ise gündeme bomba gibi düşüyordu. Şimdi ise İsmail Balaban’a Batuhan Karacakaya’dan şok bir gönderme geldi. İkilinin kavga ettikleri konuşuluyordu ama Dominik adası Batuhan’ın hamlesiyle sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…