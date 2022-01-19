- 19 Oca 2022 - 19:14 G: 19 Oca 2022 - 19:15

Survivor Batuhan Karacakaya’dan İsmail Balaban’a Şok Gönderme! Kavga Ettikleri Konuşuluyordu… Dominik Adası Sallandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha parlatan Batuhan Karacakaya, akılları yerinden çıkardı. İsmail Balaban’la geçen seneyi sallayan Batuhan Karacakaya’nın kardeşlikleri ise gündeme bomba gibi düşüyordu. Şimdi ise İsmail Balaban’a Batuhan Karacakaya’dan şok bir gönderme geldi. İkilinin kavga ettikleri konuşuluyordu ama Dominik adası Batuhan’ın hamlesiyle sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise eleme adayı olan dört isim ortaya çıkmıştı. Hikmet Tuğsuz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Birsen Bekgöz yarışmada eleme adayı olan isimler olmuştu. Hangi ismin eleneceği merak konusu olurken; Batuhan Karacakaya’dan gelen şok hamle ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Oca 2022 - 19:14 Ankara- Yaşam

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