Pelin Öztekin’den Bikiniyi Giydi, Fiziğini Kanıtladı! 93 Kiloyu Şak Diye Vermişti, Görenler Şaştı Kaldı! “Yok Artık”

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, babasının ölümünün ardından uzunca sıra uzak kaldığı sosyal medya hesabına geçtiğimiz günlerde geri döndü. Yeniden fotoğraflarını paylaşmayan Pelin Öztekin, geçirdiği değişim ile adeta herkesi şoke etti. Verdiği 93 kilo ile adeta bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin, yeni haliyle herkesi büyülerken, paylaştığı o son fotoğraf ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Aldığı yorumlar karşısında sessiz kalmayan Pelin Öztekin, herkesi şoke edecek bir şekilde o yorumlara yanıt verdi! Peki, Pelin Öztekin ne paylaştı? Pelin Öztekin, fotoğraflarına gelen yorumlara ne dedi? İşte, detaylar…

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