Pelin Öztekin’den Bikiniyi Giydi, Fiziğini Kanıtladı! 93 Kiloyu Şak Diye Vermişti, Görenler Şaştı Kaldı! “Yok Artık”
Pelin Öztekin, geçirdiği değişim ile adeta herkesi şoke etti. Verdiği 93 kilo ile adeta bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin, yeni haliyle herkesi büyülerken, paylaştığı o son fotoğraf ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Sizde Pelin Öztekin ve değişim sürecini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, babasının ölümünün ardından uzunca sıra uzak kaldığı sosyal medya hesabına geçtiğimiz günlerde geri döndü. Yeniden fotoğraflarını paylaşmayan Pelin Öztekin, geçirdiği değişim ile adeta herkesi şoke etti. Verdiği 93 kilo ile adeta bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin, yeni haliyle herkesi büyülerken, paylaştığı o son fotoğraf ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Aldığı yorumlar karşısında sessiz kalmayan Pelin Öztekin, herkesi şoke edecek bir şekilde o yorumlara yanıt verdi! Peki, Pelin Öztekin ne paylaştı? Pelin Öztekin, fotoğraflarına gelen yorumlara ne dedi? İşte, detaylar…
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20 Oca 2022 - 00:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.