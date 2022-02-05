Survivor All Star 2022 Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor Belli Oldu! Survivor ünlüler ne kadar para alıyor 2022? Survivordakiler ne kadar para alıyor 2022?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl All Star heyecanı başladı. Birbirinden başarılı isimleri adaya toplayan Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara ise para bastığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı neyi varsa önlerine döktü. Basit rakamlar değil tam tamına 10 bin, 20 binlerden bahsedildi! Bununla birlikte ise “Acun yeter Acun” yorumlarını yaptılar! İşte Survivor All Star yarışmacıların kazançları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının heyecanı resmen başlamıştı. Bu akşam bir elemenin yapılacağı Survivor All Star’da kıyametin kopacağı da görüldü. Hikmet, Birsen, Sercan ve Gizem arasından bir isim bu akşam şampiyonluğa veda edecekti. Peki, Survivor All Star yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.