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05 Şub 2022 - 23:50

Survivor All Star 2022 Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor Belli Oldu! Survivor ünlüler ne kadar para alıyor 2022? Survivordakiler ne kadar para alıyor 2022?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl All Star heyecanı başladı. Birbirinden başarılı isimleri adaya toplayan Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara ise para bastığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı neyi varsa önlerine döktü. Basit rakamlar değil tam tamına 10 bin, 20 binlerden bahsedildi! Bununla birlikte ise “Acun yeter Acun” yorumlarını yaptılar! İşte Survivor All Star yarışmacıların kazançları…