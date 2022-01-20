- 20 Oca 2022 - 00:15 G: 20 Oca 2022 - 00:16

Survivor All Star Yarışmacıları Paraya Para Demiyor! Survivor All Star yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Acun Ilıcalı Neyi Varsa Önlerine Döktü! 10 Binler, 20 Binler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl All Star heyecanı başladı. Birbirinden başarılı isimleri adaya toplayan Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara ise para bastığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı neyi varsa önlerine döktü. Basit rakamlar değil tam tamına 10 bin, 20 binlerden bahsedildi! Bununla birlikte ise “Acun yeter Acun” yorumlarını yaptılar! İşte Survivor All Star yarışmacıların kazançları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının heyecanı resmen başlamıştı. Bu akşam bir elemenin yapılacağı Survivor All Star’da kıyametin kopacağı da görüldü. Hikmet, Birsen, Sercan ve Gizem arasından bir isim bu akşam şampiyonluğa veda edecekti. Peki, Survivor All Star yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

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20 Oca 2022 - 00:15 Ankara- Yaşam

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