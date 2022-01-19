Hangi Burç Ömürde Bir Kara Lekedir? İşte Burçların En Büyük Pişmanlıkları!

Her burcun olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz özellikleri de bulunuyor. Bazı burçlar, fazla duygusal olmaları nedeniyle çevrelerindeki herkesin ömrünü tüketirken; bazı burçlar, bitmek bilmeyen enerjileri nedeniyle herkesi yorabiliyor. Ancak bazı burçlar var ki; onlar tanıştığı herkesi bazı özellikleri nedeniyle pişman edebiliyor. Adeta insanların ömründe bir kara leke olan ve tanıdığı herkesi adeta tanıştığına pişman eden o burçları görenler ise, hayrete düşmeden duramıyor! Peki, hangi burç ömürde bir kara lekedir? İşte pişmanlık uyandıran burçlar…