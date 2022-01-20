Hatır Gönül Sahibi Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar…

Her burcun insanının karşı tarafa verdiği kıymet bir olmuyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede vefasız olabiliyorken; bazı burcun insanları dünyaya hatır ve gönül saymak için gelmiş bulunuyor. Herkese saygı duymaktan bir haber olan ve hatır gönül ne bilmeyen o burçlar, çevresindeki insanlara her zaman illallah ettirebiliyor. Öte yandan saygı kuralları ne bilmeyen Zodyak kuşağının o burçlarını görenler ise, adeta gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burç hatır gönül sahibi değildir? İşte saygı kuralları bilmeyen burçlar…



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