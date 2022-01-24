Renksiz ve Zevksiz Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yanında Ruh Gibi Oturan O Burçlar…

Herkesin yaşam enerjisinin bir olduğunu söylemek çok da mümkün olmuyor. Bazı insanlar yaşamın her anının tadını çıkarmak için dünyaya gelmiş gibi davranırken; bazı insanlar adeta ruh gibi ortalarda dolanıyor. Söz konusu yaşam enerjisi olduğunda ise, devreye elbette burçlar giriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları karakteristik bazı özellikleri nedeniyle soluk ya da silik kişilikler ortaya koyabiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının adeta yokmuş gibi yaşayan burçlarını görenler, gözlerine inanmıyor! Peki, hangi burç ruh gibidir? İşte soluk ve silik olan burçlar…