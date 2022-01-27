- 27 Oca 2022 - 00:36

Çıktığı Yoldan Asla Vazgeçmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Azmiyle Dağları Devirecek Burçlar…

Herkesin hayata karşı duruşu bir olmuyor. Bazı insanlar sabır ve azim ne bilmezken; bazı insanlar her şeye sahip oldukları azim dürtüsü sayesinde sahip oluyor. Sizde

Herkesin hayata karşı duruşu bir olmuyor. Bazı insanlar sabır ve azim ne bilmezken; bazı insanlar her şeye sahip oldukları azim dürtüsü sayesinde sahip oluyor. Söz konusu azimlilik olduğunda ise, insanların karakteristik özelliklerini belirleyen burçlar devreye giriyor ve bazı burçlara sahip olan kişilerin daha azimli olmasını sağlıyor. Bu bağlamda azmi ile öne çıkan o burçlar, azmiyle adeta dağları bile devirebiliyor. Öte yandan çıktığı yoldan asla vazgeçmeyecek kadar azimli olan o burçları görenler şaşırıp kalıyor! Peki, hangi burç çıktığı yoldan vazgeçmez? İşte azmiyle dağları devirecek burçlar…

27 Oca 2022 - 00:36 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İnsanlıktan Nasibini Alamamış Burçlar Hangisidir? İşte Saygıdan Bir Haber Yaşayan O Burçlar… mask
İnsanlıktan Nasibini Alamamış Burçlar Hangisidir? İşte Saygıdan Bir Haber Yaşayan O Burçlar…
Bereketi ve Bolluğu Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz Burçlar… mask
Bereketi ve Bolluğu Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz Burçlar…
Çınar Ağacı Gibi Güçlü Burçlar Hangisidir? İşte En Sert Fırtınada Bile Yıkılmayan O Burçlar… mask
Çınar Ağacı Gibi Güçlü Burçlar Hangisidir? İşte En Sert Fırtınada Bile Yıkılmayan O Burçlar…
Sürprizlerle Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Her Anı Farklı O Burçlar... mask
Sürprizlerle Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Her Anı Farklı O Burçlar...
Kendini Çok Beğenmiş Burçlar Hangisidir? İşte Çok Kibirli O Burç… mask
Kendini Çok Beğenmiş Burçlar Hangisidir? İşte Çok Kibirli O Burç…
Küçük yaşta meslek sahibi Burçlar Hangisidir? İşte Yetenek Sahibi Olan O Burçlar… mask
Küçük yaşta meslek sahibi Burçlar Hangisidir? İşte Yetenek Sahibi Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status