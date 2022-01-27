- 27 Oca 2022 - 23:21

A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük…

Son zamanlarda dolar kurundaki artış; vatandaşın cebini doğrudan etkilemişti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu artışların ardından Tarım Kredi Market’ten süper bir indirim gelmişti. A101 Market ise Tarım Kredi Market’e öyle bir rest yaptı ki, resmen tokat gibi çarptı. Adeta “En ucuzu burada” diyen A101 Market sıvıyağı 23 liraya indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

20 Ocak Perşembe günü mükemmel indirimlere imzasını atacak olan A101 Market, birbirinden farklı çay çeşitlerinde, peynirlerde, sıvıyağlarda ve makarnalarda fiyatları dibe çekti. Dolar kurundaki yükselişten sonra uygun market arayışında olan vatandaşa kollarını açan A101 Market, temel ürünlerindeki indirimleriyle şok etkisi yarattı! İşte A101’den gelen o indirimler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Oca 2022 - 23:21 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı… mask
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…
Şok Market Şok İndirim! Dolar’a Elinin Tersiyle Çarptı; Peynir, Tuvalet Kağıdı, Deterjan Diplerde! Yetişen Alacak! mask
Şok Market Şok İndirim! Dolar’a Elinin Tersiyle Çarptı; Peynir, Tuvalet Kağıdı, Deterjan Diplerde! Yetişen Alacak!
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak! mask
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak!
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor… mask
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Güldür Güldür Show Bilet Fiyatları 2022 Yılı Ne Kadar? Nereden Alınır? Güldür Güldür Show Ankara'ya Ne Zaman Gelecek? mask
Güldür Güldür Show Bilet Fiyatları 2022 Yılı Ne Kadar? Nereden Alınır? Güldür Güldür Show Ankara'ya Ne Zaman Gelecek?
Primini Ödeyerek Emekli Olunur Mu Merak Uyandırdı!? Dışarıdan emeklilik primi ne kadar? 1144 TL'ye Emeklilik Olur Mu? mask
Primini Ödeyerek Emekli Olunur Mu Merak Uyandırdı!? Dışarıdan emeklilik primi ne kadar? 1144 TL'ye Emeklilik Olur Mu?
A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 23 TL, 30 TL ve 39 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana Büyük…
Burcu Özberk'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İlhan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi İlhan Şen İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali İL İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Yeliz Kuvancı Kimdir? mask
Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali İL İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Yeliz Kuvancı Kimdir?
KKTC 2022 Asgari Ücret Miktarı Merak Uyandırdı! KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022 mask
KKTC 2022 Asgari Ücret Miktarı Merak Uyandırdı! KKTC’de Ekmek, Et, Yakıt, Ev Ve Araba Fiyatları Ne Kadar 2022

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status